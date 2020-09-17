"يا رب سدد خطاه".. تويتر يدعم نائب أمير الكويت ضد الفساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت شعار"يا رب سدد خطاه"، أطلق كويتيون هاشتاق يحمل اسم نائب الأمير وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للتعبير عن تأييدهم لجهوده في محاربة الفساد.



وأكد المشاركون في الهاشتاق دعمهم وتقديرهم وامتنانهم لجهود الشيخ نواف في تلك المرحلة التي يتولى فيها إدارة شؤون البلاد، منذ سفر الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 23 يوليو/تموز الماضي لاستكمال العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدر هاشتاق #نواف_الاحمد_الصباح، ترند الأعلى تغريدا في الكويت، دعا خلاله الشعب الكويتي بالتوفيق لنائب الأمير، معربين عن حبهم له وتقديرهم لجهوده.

وتداول المغردون مقاطع فيديو وصور للشيخ نواف وهو يؤدي الصلاة مع المواطنين ويقرأ القرآن، مشيدين بأخلاقه وتواضعه.

واجب شرعي

واقتبس مغردون عبارات من خطاب الشيخ نواف الأخير وتصريحاته وتوجيهاته بشأن محاربة الفساد، دعما وتأييدا له.

وفي هذا الصدد اقتبس الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا مقولة للشيخ نواف من خطابه، وغرد قائلا "محاربة الفساد ليست خياراً بل هي واجب شرعي.. الفيصل بو فيصل.. #نواف_الاحمد_الصباح".





بدوره غرد الشاعر والإعلامي الكويتي حمد عبدالكريم السعيد عن توجيهات ولي العهد الكويتي خلال استقباله رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم قبل يومين.

وغرد قائلا: "نائب الأمير ولي العهد الشيخ #نواف_الاحمد_الصباح معطياً الأوامر لنزاهة.. لا حصانة لفاسد ومعاقبة المقصر ولاتهاون في مكافحة الفساد وإجتثاث جذوره".





وتابع: "هذا ما يثلج صدورنا ويجعلنا نطمئن على مستقبل الوطن والمواطن والاجيال القادمة.. وفقك الله يا بوفيصل وسدد على طريق الصواب خطاك".

بدوره نشر أبو عثمان صورة لولي العهد وهو يقرأ القرآن، وغرد قائلا: "من يخاف الله ويتردد على المساجد وقلبه متعلق بها لهو جدير بمحبة شعبه له، نسأل الله أن يكون على يديه حل مشاكل البلاد المتراكمه ومنها القروض ومشكلة البدون ومحاسبة الفاسدين والسارقين".





تقدير وامتنان

كما عبر مغردون عن تقديرهم وامتناهم لجهود نائب الأمير داعين الله أن يوفقه.

وفي هذا الصدد قال الشاعر مهدي العجمي: "نطلب من الله عز وجل أن يوفق ويعين نائب الأمير وولي العهد لما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن الغالي ولهذا الشعب الأصيل.. وان يحفظ الله الكويت واهلها من كل مكروه".





بدوره قال مشعل الشعلاني "يارب سدد خطاه .. وإرزقه البطانة الصالحة .. واحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه".





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وأشاد بسيرة نائب الأمير الكويت، داعيا الله بشفاء الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غرد أبو فهد قائلا: "الشيخ نواف الأحمد الصباح ولي العهد الوفي الأمين ونائب الأمير تدرج بالوظائف وعمل بإخلاص من وزير حتي اخذ منصب نائب للحرس من حبه لوطنه وإخلاصه وتواضعه وأخلاقه العاليه وحبه لشعب الكويت وعسي ربي يحفظه ويحفظ قائدنا الأمير الشيخ صباح الأحمد ويرده سالم اللهم آمين".





في السياق نفسه، قال المغرد أبو عبدالله: "الشيخ نواف الأحمد الصباح عرف قدر الدنيا وعرف إنا فيها لابد من يوم راحلون وهو الآن نائب الأمير وولي عهده الأمين وما يجري الآن إلا هي خطوات لتبحر سفينة الكويت إلى بر النجاح تفائلوا خير #نواف_الاحمد_الصباح".





جهود متواصلة

ويتولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إدارة شئون البلاد منذ سفر الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منذ 23 يوليو/تموز الماضي لاستكمال العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية بعد إجراء عملية جراحية ناجحة بالكويت.

وفي 23 أغسطس/آب الماضي، وجه كلمة هي الأولى له منذ سفرالأمير، جاءت متضمنة عدة رسائل قوية وحازمة وواضحة لأطراف عدة، لتكون مثابة خارطة طريق للحفاظ على استقرار الدولة والمضي قدما في مسيرة البناء نحو المستقبل.

خارطة الطريق التي تضمنتها كلمة الشيخ نواف الأحمد ارتكزت على قواعد وأسس محددة أبرزها محاربة الفساد الذي أكد أنه "واجب شرعي"، وعقاب المخطئ على خلفية قضية التسريبات الأخيرة، والعدالة في العقاب "فليس هناك من هو فوق القانون" بمن فيهم أبناء الأسرة الحاكمة، والثقة في مؤسسات الدولة التي "لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض"، والعمل بروح الفريق الواحد بين "السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الشهر الماضي توقيف مدير عام جهاز أمن الدولة وضباط آخرين، على خلفية تسريب مقاطع فيديو تظهر ضباطا وهم يتجسسون على مواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت للداخلية الكويتية، في بيان لها "أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات".

وأعلنت إحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها الى النيابة العامة.

وتشهد الكويت حاليا، التجقيق في قضية الصندوق الماليزي المتهم فيها نجل مسؤول كبير سابق ومواطن كويتي بتهمة غسل أموال.

ويوم الإثنين الماضي، تم تعيين اللواء سالم نواف الأحمد الصباح ( نجل ولي العهد الكويني) رئيسا لجهاز أمن الدولة بالبلاد.

كما أجرى نائب الأمير ولي العهد الكويتي سلسلة لقاءات خلال الأسبوع الجاري مع مسؤولين ورموز وطنية، أعرب كويتيون عن تفاؤلهم بتلك اللقاء ونتائجها.

والتي ولي العهد الكويتي النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، الذي أكد عقب اللقاء حرص نائب الأمير على أن يكون الجميع سواسية دون تمييز أمام القانون "لا يوجد كبير أو صغير أمام عدالة القانون".

وقال المستشار العسعوسي في تصريح صحفي عقب لقائه الشيخ نواف الأحد الماضي أن الشيخ نواف أكد على استمرار هذا الدعم لتعزيز دورالنيابة العامة في تطبيق القانون على الجميع.

وفي اليوم التالي، التقى ولي العهد الكويتي، الدكتور أحمد الخطيب نائب رئيس المجلس التأسيسي (الذي وضع دستور الكويت)، حيث جرى خلال هذا اللقاء التطرق إلى العديد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز كل جهد يحقق الخير للوطن في ظل الروابط التاريخية الوثيقة المعهودة بين الشعب وقيادته.

كما استقبل، الثلاثاء الماضي، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم، وشدد خلال اللقاء على أهمية تطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية لأنها أولوية وطنية لتحقيق الاصلاح الشامل.

وأكد بأنه لا حصانة لفاسد ومعاقبة المقصر ولا تهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره، مؤكدا على تقديم وتسخير كافة أشكال الدعم اللازم من الدولة لضمان قيام الهيئة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها.