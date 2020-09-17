"قائمة سوداء" للمتورطين في قمع احتجاجات بيلاروسيا

كشفت زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، الخميس، النقاب عن أن المعارضة تعد "قائمة سوداء" لضباط الشرطة المتورطين في القمع العنيف المستمر للمحتجين.

وقالت تيخانوفسكايا، في بيان نُشر على قناة حركتها في تطبيق "تيليجرام": "لقد تلقينا أسماء أولئك الذين عذبوا وضربوا الناس".

وتم اعتقال ما لا يقل عن 7 آلاف متظاهر منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها الشهر الماضي، وتلقت الأمم المتحدة 450 بلاغا عن التعذيب، وغيره من الانتهاكات بحق المعتقلين.

وأضافت تيخانوفسكايا: "نعد قائمة المسؤولين والضباط الذين شاركوا وما زالوا يشاركون في مثل هذه الأعمال الوحشية التي تمارسها الشرطة".

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ووفقا لنتائج الانتخابات الرسمية المثيرة للجدل، جاءت تيخانوفسكايا (38 عاما) في المركز الثاني في انتخابات 9 أغسطس/ آب، ولكنها تقول هي ومؤيدوها، إن التصويت تم تزويره للحفاظ على قبضة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على السلطة لفترة أطول.

ورفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات الرسمية، ووفر ملاذا آمنا لتيخانوفسكايا، التي فرت إلى ليتوانيا عضو الاتحاد الأوروبي في غضون أيام من الانتخابات تحت ضغط من السلطات البيلاروسية.

وقاد لوكاشينكو (66 عاما) الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة بين روسيا وبولندا عضو الاتحاد الأوروبي لأكثر من ربع قرن دون التسامح سوى مع قدر ضئيل من المعارضة.

ويقول لوكاشينكو إن القمع من جانب الشرطة هو رد مبرر على الجهود المبذولة للإطاحة بحكومته.