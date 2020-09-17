واشنطن تلاحق إيرانيين اخترقا معلومات استخباراتية وفضائية ونووية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، إيرانيين اثنين بتنفيذ عمليات اختراق إلكتروني وسرقة معلومات في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط.



وأوضحت الوزارة، الأربعاء، أن "الحملات الإلكترونية تكون منسقة ويتم تدشينها بناءً على طلب من حكومة إيران".

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ووفقاً للائحة الاتهام المكونة من 10 تهم، فإن الإيرانيين سرقا مئات "التيرابايتس" من البيانات، والتي تضمنت عادةً اتصالات سرية تتعلق بالأمن القومي واستخبارات السياسة الخارجية.

كما تشمل المعلومات المسروقة ومعلومات نووية غير العسكرية، وبيانات فضاء، ومعلومات ناشطي حقوق الإنسان، والمعلومات المالية للضحايا ومعلومات التعريف الشخصية.

وقال المدعي الأمريكي كاربينيتو لمنطقة نيوجيرسي: "لقد تسللوا بوقاحة إلى أنظمة الكمبيوتر وانتهكوا الملكية الفكرية وسعوا في كثير من الأحيان إلى ترهيب أعداء إيران المحتملين".

وبحسب كاربينيتو فإن "هذا السلوك يهدد الأمن القومي الأمريكي، ونتيجة لذلك، فهذين المتهمين مطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ويعتبرون فارين من العدالة".