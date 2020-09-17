شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكاديمي: قررت أمريكا تصنيف الجزيرة كوكيل عميل لجهة حكومية أجنبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال أستاذ العلوم السياسية في الإمارات عبدالخالق عبدالله، "هذا الأسبوع قررت امريكا ان تصنف الجزيرة كوكيل/عميل لجهة حكومية أجنبية".



وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" - رصده "الخليج 365"، - متحدثاً عن "الجزيرة" ولا تستحق ان تعمل أو تصنف كمنبر إعلامي".

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