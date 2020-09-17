شكرا لقرائتكم خبر عن خوارج العصر.. وثائقي يرصد مخططات أهل الشر فى تدمير الشعوب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلما وثائقيا بعنوان خوارج العصر، يرصد فيه نشاط جماعات العنف المسلح، والجماعات الإرهابية فى تدمير الأوطان، وهو "الفخ" الذى نجحت مصر في الإفلات منه بفضل الجيش المصرى الوطنى، والقيادة السياسية الواعية، وجموع الشعب المصرى فى ٣٠ يونيو. Advertisements ورصد الفيلم الذى أذيع على موقع وزارة الدفاع، حجم التصدى الكبير للمحاولات اليائسة من العناصر الارهابية، وكيفية تطهير أرض مصر، من كل أشكال التطرّف والإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خوارج العصر.. وثائقي يرصد مخططات أهل الشر فى تدمير الشعوب العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.