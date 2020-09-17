شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يشيد بوعى المصريين وتصديهم لحملات التشكيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب معتز محمود، إن جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها وأتباعها يعملون طوال الوقت على التشكيك فى حجم الإنجازات التى تتم على الأرض فى مختلف القطاعات، فهم مع كل إعلان عن تدشين مشروعات جديدة أو افتتاح مشروعات تم الانتهاء منها، يقومون بنشر شائعات ويروجون لأكاذيب بعيدة كل البعد عن أرض الواقع الغرض منها النيل من عزيمة المصريين وهز الثقة، ولكن وعى المصريين وإدراكهم لحقيقة الأمور أفشل وأحبط كافة مخططات هذه الجماعة الإرهابية ومؤامراتهم الخبيثة على الوطن، متابعا:" نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ضد دعوات التخريب".

وأوضح عضو مجلس النواب، ان هذه الجماعات لم يعد لها أي رصيد فى الشارع المصرى ولفظها الجميع دون رجعه، فهم يريدون أن يشككوا فى اى انجاز يتم على الأ{ض، فى الوقت الذى يريدون أن يصرفوا النظر عن الانشقاقات الداخلية بيهم بسبب التموين وذلك بعدما تم كشف هذا الأمر الذى تسبب فى انشقاقات كبيرة بين الصف الأول والثانى على وجه التحديد بسبب التمويل ولهذا تريد هذه الجماعة الإرهابية أن تبعد الجميع عن الانقسامات حول التمويل بنشر شائعات وأخبار مفبركة بعيدة عن الواقع.

وأشاد عضو البرلمان، بوعى المصريين وتصديهم لكافة حملات التشكيك التى تطلقها الإرهابية ليل نهار، لافتا إلى ان النتائج كان لها دور كبير فى إفشال مخطط الإرهابية، فهم يتحدثون عن الفئات المتوسطة، وهذه الشريحة على وجه التحديد شهدت اهتمام كبير وملحوظ جدا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال الدعم المباشر، او من خلال ملف العشوائيات وتطوير المساكن التى كانت تمثل خطورة داهمة على قاطنيها، كافة هذه النتائج على الأرض أفشل مخطط الإرهابية وتصدى لدعوات التشكيك.