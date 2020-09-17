شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يدعو الهيئة العليا لمناقشة قراره لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا بدعوة الهيئة العليا للحزب إلى اجتماع عاجل يوم السبت المقبل 19 سبتمبر الجارى فى الساعة الرابعة عصرا، لمناقشة قراره بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

وقرر رئيس الوفد تكليف النائب فؤاد بدراوى سكرتير عام الوفد برئاسة هذه الجلسة.

وفى يلى نص بيان رئيس الوفد:

فى ضوء التداعيات الأخيرة وما تمثله من تهديد لكيان الحزب وبنيانه ومستقبله السياسى – والتى تمثلت فى الدعوات التى يطلقها بعض أعضاء الحزب والتى تدعو إلى الاعتصام داخل مقر الحزب دون مراعاة لما تفرضه الضوابط القانونية فى هذا الشأن، وما تمثله من خطورة على الأموال والأرواح.. رفضًا لقرار الهيئة العليا بخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة ضمن قائمة الائتلاف الوطنى والتى توافق على قيام هذا الائتلاف ستة عشر حزبًا من بينها حزب الوفد بقرار سابق من الهيئة العليا بالدخول فى هذا الائتلاف.

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وحيث أنه سبق أن فوضت النائب فؤاد بدراوى أعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة العشرين من اللائحة الداخلية للحزب فى إدارة العملية الانتخابية لمجلس النواب من بدايتها وحتى النتيجة النهائية، وفى دعوة الهيئة العليا ورئاستها لاتخاذ ما تراه مناسبًا فى شأن خوض الحزب لانتخابات مجلس النواب إيمانًا منى وترسيخًا لديمقراطية الحزب التى تقوم على حرية الرأى والرأى الآخر فى مفهومه الدستورى وأن مؤسسات الحزب هى صاحبة القرار بعد العرض عليها والمناقشة وإصدار القرار الذى يتعين وفقًا للقواعد الدستورية أن يلتزم به الجميع أيًا كانت وجهة نظره.

وقد آثرت فى قرار التفويض آنف البيان النأى بنفسى عن التواجد بمقر الحزب عند انعقاد الهيئة العليا لمناقشة الموضوع المشار إليه حتى أتيح لها مناقشة الأمر بتجرد كامل وحيادية مطلقة دون التأثر برأيى الشخصى والذى أعلنته على نحو واضح وصريح بوجوب أن يؤدى حزب الوفد دوره فى تلك المرحلة الفارقة المشحونة بالتحديات متحملًا مسؤوليته الوطنية امتدادًا لتاريخه الوطنى فى المشاركة الفعالة فى الانتخابات ضمن الاصطفاف الوطنى للأحزاب والقوى السياسية إعلاءًا لاعتبارات المصلحة العامة فوق أى مصالح أو مكاسب حزبية أو شخصية.

ورتوبًا على ما سلف فقد انعقدت الهيئة العليا برئاسة النائب فؤاد بدراوى – ودون تدخل شخصى منى بطريق مباشر أو غير مباشر – استنادًا إلى التفويض المشار إليه – وقد تمخضت المناقشة والتصويت على نحو ما أخطرنى به سيادته على موافقة الأغلبية على مشاركة الحزب فى انتخابات مجلس النواب ضمن قائمة الائتلاف الوطنى، وقد صدر بيان رسمى عن الحزب تناقلته كافة وسائل الإعلام تضمن ما سلف.

وإذ كان ذلك فإنه رغم ما تم من إجراءات لائحية تتسم بالمشروعية الدستورية والقانونية واللائحية إلا أن البعض تزعم دعوات الرفض المصحوبة بدعوات الاعتصام والحشد داخل مقر الوفد والتى ما زالت قائمة، وأصحاب هذه الدعوات معروفة لديكم شخصيًا الأمر الذى ينذر بمخاطر جمة تهدد منشئات الحزب والمتواجدين به بالخطر المحدق على النفس والمال.

لذلك: فقد كان لزامًا بل واجبًا ملقى على عاتقى بحكم اللائحة بالحفاظ على الحزب ومؤسساته وتاريخه من أن يقع فريسة للفوضى غير المسؤولة فإننى أدعو أعضاء الهيئة العليا إلى اجتماع عاجل يوم السبت الموافق 19/9/2020 الساعة الرابعة عصرًا مع سريان تفويضى السابق للنائب فؤاد بدراوى برئاسة تلك الجلسة للنظر فى قرارى بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.