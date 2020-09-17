شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية يكشف اعتماد قناة الجزيرة الإرهابية على الفبركة والكذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن قناة الجزيرة الإرهابية تعتمد طوال الوقت على سياسة الكذب ونشر الشائعات وصناعات تقارير قائمة على الفبركة من خلال تصريحات مجتزأة وصور وفيديوهات يتم توظيفها فى غير محلها، وهذا اتضح جليا خلال الفترة الأخيرة، وكيف قامت هذه القناة الإرهابية بصناعة تقارير بعيدة كل البعد عن أرض الواقع موجه ضد مؤسسات الدولة المصرية ودعوات تحريض مباشرة ضد الوطن، وكيف تستغل القضايا الجماهيرية فى هذا الأمر.

وأوضح فهمى، أن القنوات التابعة للجماعة الإرهابى والجزيرة فى مقدمتهم يعتمدون على إثارة القضايا الجماهيرية، فى محاولة بائسة من القائمين على الأمر والجماعات الإرهابية للنيل من عزيمة المصريين والتشكيك طوال الوقت فى حجم الأعمال والإنجازات التى تتم على الأرض، وأن الأوضاع ليست جيدة، فى الوقت الذى لا تلقى فيه هذه التقارير الخبيثة والكاذبة أى رد فعل من قبل المواطنين وهذا يعود لثقة الشعب الكبيرة فى مؤسسات الدولة والنتائج الملموسة على أرض الواقع.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن النتائج التى تتم على أرض الواقع خير وأبلغ رد على هذه القنوات الشيطانية، فهم يعتمدون على الشعارات الكذابة ولديهم لجان إلكترونية تروج لما يبث عبر هذه النوافذ الخبيثة، ولكن فى حقيقة الأمر وعى المصريين كان لكافة هذه المحاولات بالمرصاد، وأفشل كل مؤامرات هذه المحطات الفضائية الموجهة ضد مؤسسات الدولة وضد الشعب نفسه.