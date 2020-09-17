شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "صحة البرلمان" يوجه الأسرة المصرية باتباع الإجراءات اللازمة مع عودة المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية عند ذهاب الطلاب للمدارس، مؤكدا أن المسئولية مشتركة بداية من الأسرة وصولا للمدارس في توفير بيئة صحية للطلاب لمنع ظهور أى عدوى.

جاء ذلك خلال البث المباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان "نص ساعة طب"، حيث تناول الحديث أهم الإجراءات اللازمة لتأمين ذهاب الطلاب للمدارس.

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وقال أبو العلا: "لابد وأن يكون هناك جدول غسيل الأيدي على مدار اليوم الدراسي، بين الحصص وقبل الفسحة وعقب حصص الأنشطة، لذلك على الأسر الحرص على توفير كافة أدوات التعقيم الشخصية لكل طالب، مشددا على أهمية مراعاة التباعد الجسدي أثناء الذهاب للدراسة من خلال تقليل الكثافات داخل الأتوبيسات".

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الطلاب من 4 سنوات فيما فوق عليهم ارتداء كمامات و"فيس شيلد"، قائلا: "ولا مانع من استخدام الكمامات القماش بشرط تكون 3 طبقات، خصوصا لمن لا يستطيع شراء الكمامات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة".

وناشد الدكتور أيمن أبو العلا، أولياء الأمور بمنع أولادهم من الذهاب للدراسة في حال ظهور أي أعراض عليهم حتى وأن كانت بسيطة.