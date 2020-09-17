شكرا لقرائتكم خبر عن دور الانعقاد الخامس للبرلمان × أرقام.. إقرار 233 قانونا وتقديم 4064 طلب إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الدولة المصرية لإجراء انتخابات مجلس النواب الجديد وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح للراغبين فى خوض المعركة الانتخابية، وفى هذا الصدد نستعرض نشاط مجلس النواب الحالى برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول فى أرقام. 1. عقد المجلس خلال هذا الدور 63 جلسة عامة 2. امتدت الجلسات لساعات طويلة بلغت نحو 270 ساعة 3. بلغ عدد المتحدثين من النواب 421 نائبا 4. بلغ عدد المداخلات 3462 مداخلة 5. وافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء 6. بلغ إجمالى عدد مواد القوانين (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات 7. على صعيد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أقر المجلس (79) اتفاقية دولية 8. بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلباً Advertisements 9. تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة 10. كما نظر المجلس عدداً من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بياناً عاجلاً في شتى المجالات 11. تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم بالجلسة العامة وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية 12. بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلب 13. نظر المجلس (743) اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب فى شتى المجالات 14. عقدت اللجان النوعية نحو (1980) اجتماعاً، استغرقت (2903) ساعة 15. بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقرير، نظر منها المجلس (1468) تقريرا 16. قامت اللجان النوعية بعدد (29) زيارة ميدانية للوقوف على العديد من المشكلات التي تعانى منها العديد من المناطق 17. عقدت اللجنة العامة للمجلس هذا الدور (4) اجتماعات

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