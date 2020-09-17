محافظ البحيرة: 24 مدرسة تدخل الخدمة في العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

صرح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 24 مدرسة جديدة وإحلال كلي وجزئي بمختلف مراكز المحافظة، تجاوزت تكلفتها 200 مليون جنيهًا .

وأشار المحافظ إلى أن العامين الماضيين شهدا إنشاء ١٥١ مدرسة جديدة، بتكلفة إجمالية تقدر بمليار و٣٤ مليون جنيه جرى الانتهاء من ٨٠ مدرسة بتكلفة ٥٠٤ ملايين جنيه وجار العمل بـ ٥٢ مدرسة أخرى بتكلفة ٤٠١ مليون جنيهًا، بالإضافة إلى ٤ مدارس بقرى "حياة كريمة" بتكلفة ٢٦ مليون جنيه.

كما جرى إسناد ١٥ مدرسة بتكلفة ١٠٣ ملايين جنيه بالإضافة إلى استمرار أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة لجميع مدارس المحافظة من مباني وأسوار وتوصيلات كهربائية ودورات مياه.