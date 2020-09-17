بسبب كورونا.. إسرائيل تعاود فرض إغلاق شامل

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (بي بي سي):
صادقت الحكومة الإسرائيلية، بصورة نهائية على تدابير الإغلاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من بعد ظهر يوم الجمعة، ويستمر 3 أسابيع لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وعلى الرغم من ذلك أشار وزير الصحىة الإسرائيلي حيزي ليفي إلى إنه "يراوده الشك في أن ينجح الإغلاق في تقليص معدلات الإصابات"، وشدد على أن الطريقة الوحيدة لكسر سلاسل العدوى هو منع التجمعات ووعي المواطنين.
وسجلت إسرائيل مؤخراً ارتفاعات قياسية في الأعداد اليومية لكورونا، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل أكثر من 5500 إصابة في اليوم السابق، ويتزامن الإغلاق الجديد في إسرائيل مع موسم العطلات اليهودية.
وكانت إسرائيل سارعت بفرض تدابير مشددة في مارس أذارالماضي، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبياً لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة، إلا أنها سارعت أيضاً إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايوالماضي.
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