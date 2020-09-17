الخزانة الأمريكية: سنعلن عن عقوبات مرتقبة متعلقة بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عقوبات جديدة على كل من إيران ولبنان، مُستهدفة عدد من الأشخاص في طهران، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.

كما فرضت عقوبات جديدة طالت شركتين على صلة بحزب الله، ومسؤول المجلس التنفيذي للحزب.

وقال إن "حزب الله تآمر مع مسؤولين لبنانيين لتمرير عقود حكومية بالملايين".

وقبل أسبوع، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بسبب ضلوعهما في عمليات فساد، وتعاونهما مع حزب الله، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

وفي وقت سابق، نبه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى أن "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه".

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كما قالت الخزانة الأمريكية إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن ستحاسب المسؤولين اللبنانيين الذين أخلوا بواجبهم تجاه شعبهم.

وأضاف بومبيو أن كل من تعامل مع حزب الله ساهم في إفساد عمل الحكومة، وسهل تمويل "الإرهاب".

ودعمت واشنطن دعوات فرنسا بعد الانفجار المروع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس، لتشكيل حكومة لبنانية تختلف جذريا عن سابقاتها وقادرة على إجراء الاصلاحات البنيوية المطلوبة لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية المتفاقمة.

لكن واشنطن تركز خصوصا على ضرورة التصدي لنفوذ حزب الله الموالي لإيران.