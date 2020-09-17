كريم طلعت السادات يتقدم بأوراق ترشحه لخوض اانتخابات النواب بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح: تقدم كريم طلعت السادات مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة "تلا - الشهداء" بأوراقه لخوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية . وقال السادات في تصريحات خاصة لمصراوي إنه حصل على رمز القلم رقم 2 في الكشوفات الانتخابية . واستقبلت اليوم محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية أوراق المرشحين على انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية،وشهد محيط المحكمة زحامًا شديدًا من قبل المتقدمين عن الدوائر المختلفة وسط إجراءات أمنية مكثفة .

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