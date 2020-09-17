بعد تقدمه بأوراقه.. إصابة مرشح للنواب في انقلاب سيارته بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب مرشح محتمل لانتخابات مجلس النواب في كفر الشيخ، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارته على رافد الطريق الدولي الساحلي بمدخل مدينة بلطيم، عندما متجها إلى مسقط رأسه قرية الشهابية التابعة لمركز البرلس، وذلك بعد تقديم أوراق ترشحه.

وكان المرشح ياسين متولي، عن الدائرة الثالثة بيلا، والحامول، والبرلس، انحرفت سيارته التي كان يستقلها ومعه 4 آخرين، على جانب رافد الطريق الدولي الساحلي بمدخل مدينة بلطيم، إثر اختلال الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى إنقلابها على الطريق، وإصابته بكدمات بالجسم.

جرى نقله والمصابين الآخرين المرافقين له إلى مستشفى خاص، لتلقي العلاج اللازم.