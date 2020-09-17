نائب رئيس السيادة السوداني يبحث جهود مُعالجة ملف آبيي

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، في الخرطوم اليوم الخميس، مع وفد منطقة آبيي (الحدودية بين السودان وجنوب السودان )، برئاسة وزير شئون شرق إفريقيا ومسئول ملف منطقة آبيي بحكومة جنوب السودان دينق ألور، جهود معالجة الملف.



وقالت عضو الوفد وممثلة أبناء منطقة "آبيي" في برلمان جنوب السودان عائشة عباس أكوي، في تصريح صحفي، إن

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، رحب بجهود معالجة ملف "آبيي"، حيث وعد بالترتيب لبدء التفاوض حول الملف للوصول إلى سلام واستقرار دائم بالمنطقة.

وأضافت أكوي أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، طمأن الوفد بأنه سيتم حل قضية آبيي بنفس الروح التي تمت بها معالجة قضايا السودان في المناطق المختلفة

من أجل تحقيق السلام الشامل.

وأشارت إلى أن الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعد بمتابعة ملف آبيي، بهدف الوصول إلى حل دائم يسهم في التعايش السلمي والأمن والاستقرار بالمنطقة، باعتبار أن الشعبين شعب واحد في دولتين، وأنه سوف لن تكون هناك أى عقبات أمام الوصول إلى حل نهائي لقضية منطقة آبيي.

وأعربت عن شكرها لحفاوة الاستقبال من قبل القيادة في السودان ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء، اللذين أكدا حرصهما على ضرورة الوصول إلى حل وسلام دائم بمنطقة أبيي في أقرب وقت.