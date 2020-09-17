الكرملين: روسيا والهند تُؤكدان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في اتصال هاتفي، التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية الهندية، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية الكرملين.



قال الكرملين، في بيان اليوم الخميس "إن الجانبين أكدا، خلال الاتصال، الالتزام المتبادل بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية الهندية المتعددة الأوجه تماشيًا مع الذكرى

العشرين لإعلان الشراكة الاستراتيجية، التي يتم الاحتفال بها هذا العام".

وأضاف البيان أن "مودي، أعرب لبوتين عن ارتياحه للعمل الذي تقوم به روسيا كرئيس حالي لمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، كما تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات".

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كما ذكر البيان أن قادة

البلدين ناقشا أيضًا الجهود المشتركة لمكافحة جائحة كورونا

وتعتبر الهند هي إحدى الأسواق الرئيسية للصادرات الروسية غير السلعية، وسبق أن وضع قادة البلدين هدفًا لزيادة حجم التبادل التجاري بحلول عام 2025 إلى 30 مليار دولار، حيث تعد روسيا أحد شركاء الهند الرئيسيين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وبدورها، تبدي الهند اهتمامًا بعدد من المشاريع في روسيا، على وجه الخصوص، في تنمية الشرق الأقصى الروسي.