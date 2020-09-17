وزير خارجية العراق : علاقتنا ممتازة مع الكويت ودول الخليج

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، التزام بلاده بمواصلة مسيرة تطوير العلاقات الجيدة مع الكويت ودول الخليج الأخرى.

وقال حسين في مؤتمر صحفي في نادي بروكسل للصحافة "لدينا علاقات ممتازة مع دول الخليج ونريد مواصلة ذلك".

وأشار حسين إلى أن أول وزير خارجية يزور بغداد عند تعيينه كان وزير الخارجية الكويتي تلاه وزير الخارجية السعودي كما زار وفد عراقي دولة الكويت والرياض أخيرًا.

وأضاف، أن هناك دعمًا من دولة الكويت والسعودية ودول الخليج الأخرى للقطاع الصحي العراقي قائلًا "لدينا علاقة ممتازة ونتعاون أيضًا في كيفية مواجهة فيروس

وقال حسين إنه في أول زيارة رسمية له إلى أوروبا بصفته وزيرًا للخارجية العراقية بدأ رحلته من برلين ثم إلى بروكسل ومن هنا سيتوجه إلى باريس.

وقال "من المهم بالنسبة لنا أن نبلغ زملائنا الأوروبيين وأصدقائنا والرأي العام بما يجري في العراق والمنطقة".

التقى وزير الخارجية العراقي أمس الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وممثلي برلمان الاتحاد الأوروبي وفي وقت لاحق اليوم سيلتقي وزير الخارجية البلجيكي.

وقال إن الناتو يمكن أن يلعب دورًا مهمًا من خلال تدريب القوات العراقية وستستمر المناقشات حول العلاقات مع الحلف.

وأضاف أن العراق يواجه تحديات عدة منها أزمة فيروس (كورونا) وانهيار أسعار النفط مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي الآخر الذي يواجهه العراق هو القتال ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأكد أن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة في بغداد هي التخطيط وإجراء انتخابات مبكرة العام المقبل. ودول الخليج الأخرى للقطاع الصحي العراقي قائلًا "لدينا علاقة ممتازة ونتعاون أيضًا في كيفية مواجهة فيروس كورونا ".وقال حسين إنه في أول زيارة رسمية له إلى أوروبا بصفته وزيرًا للخارجية العراقية بدأ رحلته من برلين ثم إلى بروكسل ومن هنا سيتوجه إلى باريس.وقال "من المهم بالنسبة لنا أن نبلغ زملائنا الأوروبيين وأصدقائنا والرأي العام بما يجري في العراق والمنطقة".التقى وزير الخارجية العراقي أمس الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وممثلي برلمان الاتحاد الأوروبي وفي وقت لاحق اليوم سيلتقي وزير الخارجية البلجيكي.وقال إن الناتو يمكن أن يلعب دورًا مهمًا من خلال تدريب القوات العراقية وستستمر المناقشات حول العلاقات مع الحلف.وأضاف أن العراق يواجه تحديات عدة منها أزمة فيروس (كورونا) وانهيار أسعار النفط مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي الآخر الذي يواجهه العراق هو القتال ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).وأكد أن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة في بغداد هي التخطيط وإجراء انتخابات مبكرة العام المقبل.

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