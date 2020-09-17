ننشر شروط وتخصصات التعيين بوظائف الافواج الأمنية بوزارة الداخلية السعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل والقبول لوكالة وزارة الداخلية لشئون الافواج الامنية، وبحث الكثيرون عن تفاصيل التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها للالتحاق بتلك الوظائف.

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وكشفت الإدارة أن التسجيل في وظائف الافواج الامنية سيكون على رتب "رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول – جندي"، للرجال، على أن يكون التعيين في "الرياض، عسير، جازان، نجران"، موضحة تخصصات وشروط تلك الرتب.

تخصصات رتب الافواج الامنية

رقيب

هندسة كهربائية، هندسة مدنية، هندسة البيئة، هندسة مساحة، هندسة الاتصالات، هندسة الكترونيات، هندسة معمارية، هندسة عمارة، هندسة ميكانيكا ،هندسة صيانة مباني، هندسة سلامة وحماية، علوم الحاسب الآلي، هندسة البرجميات، أمن المعلومات، أمن السيبراني، هندسة شبكات، تقنية تربيد وتكييف، تقنية محركات ومركبات ، إحصاء، بحوث العمليات،

رياضيات، والتخصصات العلمية الأخرى.

وكيل رقيب

العلوم الادارية، العلوم الإجتماعية، الشريعة والقانون، اللغات، العلاقات والإعلام، التربية البدنية، إدارة الجودة، المحاسبة، نظم المعلومات الجغرافيا.

عريف

الإدارة المكتبية، التحرير والسكرتارية، حماية البيئة، سلامة الأغذية، الرسم بالحاسب، تقنية السلامة، تقنية إدارة المكاتب، برمجة قواعد البيانات، نظم المعلومات، مهارة صيانة السيارات، إدارة مالية، المحاسبة، إدارة أنظمة الشبكات، برمجيات الحاسب، دعم فني حاسب آلي، شبكات حاسب، الوسائط المتعددة ورسومات الويب، محركات ومركبات،تبريد وتكييف، فني معماري، تقنية مدنية ومعمارية"مساحة-تشييد-معمارية"، إدارة سلسلة الإمداد والتموين، إدارة الموارد البشرية، إدارة المستودعات.

جندي أول

ثانوية عامة+ دورة لمدة 6 أشهر فأعلى في المجالات التالية: حاسب آلي، تصوير، دفاع عن النفس"حزام المستوى الثالث فأعلى".

جندي

ثانوية عامة ويفضل من لديه مؤهلات أعلى أو رخصة قيادة عمومي.

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شروط وظائف الافواج الامنية

. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

. أن يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

. ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو انهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

.ألا يكون موظف في جهة حكومية.

.ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

.أن يجتاز كافة اجراءات واختبارات القبول.

.ان يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية .

.أن يكون حاصل على المؤهل العلمي والفني للوظيفة المقدم عليها، مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

موعد ورابط التسجيل لوظائف الافواج الامنية

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة " أبشر/ توظيف" خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2 صفر 1442 هـ / 19 سبتمبر 2020، ويستمر حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7 صفر1442 هـ/ 24 سبتمبر2020، وذلك بالضغط هنا