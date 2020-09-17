ما هي الأفواج الأمنية السعودية وكيفية التقديم في الوظائف المتاحة؟

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) "رجال".

وجاء فتح باب القبول للتعيين على هذه الرتب بالمناطق التالية "الرياض، عسير، جازان، نجران".

تقدم إليكم "بوابة الوفد" كل المعلومات عن الأفواج الأمنية

ما هي الأفواج الأمنية؟

قوات الأفواج الأمنية هي قطاع عسكري تابع لوزارة الداخلية السعودية و تختص بحروب العصابات و

المناطق الجبلية والحدودية و لها صلاحية إلقاء القبض والضبط و التفتيش والمطاردة و إطلاق النار وفق النظام، ومساندة القوات العسكرية .

وقد تأسست بعد الأمر السامي في 11 أغسطس 2010 ، و تم اعتمادها ودخلت ضمن المنظومة العسكرية والامنية في المملكة العربية السعودية في 14 ديسمبر 2015 .

شروط التقدم للأفواج الأمنية

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء

خـدمة الدولة خارج المملكة .

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

Advertisements

- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .

- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

كما يمكن التقديم من خلال الرابط التالي.