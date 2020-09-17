موعد التقديم لوظائف الأفواج الأمنية عبر منصة ابشر

زادت معدلات البحث عن الأفواج الأمنية عقب إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل والقبول لوكالة وزارة الداخلية لشئون الأفواج الأمنية، الأمر الذي جعلها تحتل مركز الصدارة في محرك البحث العالمي جوجل.

يذكر أن التسجيل بشئون الأفواج الأمنية سيكون على تلك الرتب "رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول – جندي"، للرجال، وسيكون التعيين عليها بتلك المناطق "الرياض، عسير، جازان، نجران"، وفق لشروط ومواعيد اعلنتها الإدارة.

موعد ورابط التقديم لوظائف الافواج الامنية

وأشارت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة " أبشر/ توظيف" خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2 صفر 1442 هـ / 19 سبتمبر 2020، ويستمر حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7 صفر1442 هـ/ 24 سبتمبر2020، وذلك بالضغط الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result

شروط وظائف الافواج الامنية

. أن يكون المتقدم سعودي

الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج

. أن يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

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. ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو انهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

.ألا يكون موظف في جهة حكومية.

.ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

.أن يجتاز كافة اجراءات واختبارات القبول.

.ان يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية .

.أن يكون حاصل على المؤهل العلمي والفني للوظيفة المقدم عليها، مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.