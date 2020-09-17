فيصل بن فرحان ووزير خارجية الصين يستعرضان تطورات الأحداث

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بعضو مجلس الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وجهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، إضافة لاستعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.



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