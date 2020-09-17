بالفيديو: بمناسبة اليوم الوطني… السعودية تستعد لأكبر عرض جوي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2020 4:29 مساءً

يمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، تستعد الهيئة العامة للترفيه في المملكة السعودية، لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها ب ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق.

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وذكرت الهيئة العامة للترفيه، أنه “بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي آل الشيخ، وتحت شعار (همة حتى القمة)، تستعد الهيئة لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، في مناطق عدة من المملكة”.

وأضافت أن الاحتفالات الوطنية “التي تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي”، تضم عروضا جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية، في أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق.

واشارت الى انه”سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام في الـ23 من سبتمبر على شاشة القناة السعودية عند الرابعة عصرا، كما تتضمن الفعاليات عروضا للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم إطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني”.