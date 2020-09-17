كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مساعد نافالني: العثور على "غاز الأعصاب" داخل زجاجة ماء في غرفة الفندق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "بي بي سي"، أنه تم العثور على آثار لغاز الأعصاب الذي يُزعم استخدامه لتسميم السياسي الروسي أليكسي نافالني في زجاجة في غرفة الفندق التي مكث فيها قبل أن يمرض، بحسب ما قال فريقه.

وانهار نافالني على متن رحلة في سيبيريا في أغسطس آب. تقول ألمانيا إنه تسمم بغاز أعصاب من نوفيتشوك.

كان يعتقد في السابق أنه ربما يكون قد استُهدف في المطار.

يقول منشور على حسابه على "إنستجرام": "لقد فهمنا الآن، لقد تم ذلك قبل أن يغادر غرفته للوصول إلى المطار".

ويتلقى نافالني، أبرز شخصية معارضة في روسيا وأبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العلاج حاليًا في العاصمة الألمانية برلين.

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ويزعم فريقه أنه تعرض للتسمم بناء على أوامر من بوتين.

وينفي الكرملين أي دور له في القضية ويقول إنه لا يوجد دليل على استخدام غاز الأعصاب.

ويقول المنشور إنهم كانوا هناك لجمع الأدلة المحتملة من الفندق لإرسالها إلى الفريق الطبي للسيد نافالني في ألمانيا لأنهم لم يثقوا في السلطات الروسية.

ويمكن رؤية العديد من زجاجات المياه الفارغة في المقطع، من بين عدد من العناصر التي تم حزمها من قبل أفراد يرتدون القفازات.

وذكر المنشور: "عثر المختبر الألماني على آثار لنوفيتشوك على الزجاجة بالضبط من غرفة فندق تومسك".

ولم تعلق السلطات الألمانية على النتائج المزعومة.