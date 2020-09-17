وزارة الصحة تطمئن: أدوية علاج “كوفيد-19” متوفرة ودواء محلي للكلوروكين سيسوق قريبا

طمأنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، المرضى، بتوفر جميع الأدوية المستعملة في علاج كوفيد-19، منها أدوية مصنعة محليا، داعية إلى الاستعمال الرشيد.

وقالت وزارة الصحة، في بلاغ لها، اليوم، إنها، منذ بداية ظهور أولى الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19 المستجد، عملت على وضع خطة محكمة، من أجل حماية تزويد السوق الوطني بكل الأدوية الأساسية، على رأسها تلك الخاصة بعلاج كوفيد-19؛ ما ضمن للمنظومة الصحية استمرارية في أداء مهامها في أحسن الظروف.

وأوضحت الوزارة نفسها أنه تم ضمان وفرة الدواء المصنع محليا، والمحتوي على مادة الزنك، إلى جانب منح الإذن بالعرض في السوق، خلال شهر غشت الماضي، لدواء جديد مصنع، محليا، يحتوي على مادة الهيدروكسي كلوروكين، سيتم تسويقه قريبا.

وتعزيزا للترسانة الدوائية، المصنعة محليا، سيتم قريبا منح الإذن بالعرض في السوق لدواء آخر جديد يحتوي على مادة الفيتامين سي (C).

وطمأنت الوزارة المرضى، والأطر الطبية، والصيادلة على الصعيد الوطني، بأن المخزون الاحتياطي من هذه الأدوية وافر لتغطية شهور مقبلة، كما أن تموين السوق بهذه الأدوية الأساسية لن يعرف أي تغيير؛ وسيتم تزويد السوق الوطني بالكميات الاعتيادية الضرورية؛ شريطة أن يلتزم كل، حسب اختصاصه، بالاستعمال الرشيد للأدوية.