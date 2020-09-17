نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية في عدد من أقاليم المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب أن تهم، اليوم الخميس، زخات رعدية محليا قوية عددا من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن الزخات الرعدية ستهم، ابتداء من من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا، أقاليم الحوز، وميدلت، وأزيلال، وتارودانت، وفكيك، وورزازات.
وأضاف المصدر ذاته أن زخات معتدلة ستهم، أيضا، ليلة اليوم، وصباح يوم غد الجمعة، أقاليم تاونات، والعرائش، وشفشاون، وتطوان والحسيمة.
وأشارت المديرية إلى أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة محليا بتساقط برد وهبوب ورياح قوية، مسجلة أن هبات من الرياح القوية ستهم، يوم غد الجمعة، جهات الأطلس، والشرق، والبحر الأبيض المتوسط والريف.
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