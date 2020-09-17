أمن طنجة يداهم شقة في طنجة حولها مالكها إلى مكان لتعاطي “الشيشة”

داهمت مصالح الدائرة الأمنية الثانية، ليلة الأربعاء/الخميس، في طنجة، إحدى الشقق في وسط المدينة، حولها مالكها إلى مكان لتعاطي “الشيشة”.

وبحسب بلاغ لولاية الأمن، فإن العملية الأمنية تمت بناءً على اتصال هاتفي، تلقته قاعة القيادة والتنسيق عبر الخط 19، ما مكن من حجز 12 نرجيلة، و11 رأسا محشوا بمادة المعسل المهربة، وحوالي 3 كيلوغرامات من مخدر المعسل المهرب.

وجرى توقيف مسير الشقة، الذي تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في حين تم الاستماع إلى شاهدين.