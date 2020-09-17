جميلة البدوي تعود بعمل مشترك مع النجم العراقي محمد السالم

تحضر الفنانة المغربية، جميلة البدوي، في الوقت الحالي، لعمل غنائي مشترك، مع النجم العراقي محمد السالم، في دولة الإمارات.
ويحتضن استوديو الفنان، فايز السعيد، في دبي، تسجيل الديو بين جميلة البدوي، والفنان العراقي، الذي يعتبر أول عمل لهما بعد التوقف، الذي فرضته إجراءات كورونا في العالم بأكمله.
وتعاملت جميلة في العمل المرتقب مع الشاعر، والملحن سيف فارس، والموزع أحمد المهندس، وينتظر أن يتم تصوير فيديو كليب للعمل.
وكانت البدوي قد خاضت تجربة في تقديم البرامج على قناة “إم بي سي 5″، في برنامج “ساعة سعيدة” رفقة الفنان عبد الفتاح الجريني، لكن مسيرتها فيه كانت قصيرة.
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