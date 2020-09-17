توقيف شخصين بسلا يزوران الوصفات الطبية لاقتناء أقراص مخدرة.. وحجز 1040 قرصا طبيا

أوقفت عناصر الأمن الوطني في منطقة أمن العيايدة في مدينة سلا، مساء أمس الأربعاء، سيدة وشخصا، من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 25 و36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وصفات طبية، واستعمالها في اقتناء، وترويج أقراص طبية مخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه تم توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة مكتراة في منطقة “سيدي عبد الله” بضواحي مدينة سلا، وهما في حالة تلبس بحيازة 1040 قرصا طبيا مخدرا من مختلف الأصناف، من بينها 600 قرص من نوع «Zepam»، و380 قرصا من نوع «Lartan»، و60 قرصا من نوع «Nordaz»، فضلا عن أسلحة بيضاء، وهواتف محمولة، ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر نفسه أن عملية التفتيش، التي أخضع لها المشتبه فيهما، مكنت، أيضا، من حجز العشرات من الوصفات، والشهادات الطبية المزورة، التي تحمل أسماء، وأختام وهمية لأطباء، فضلا عن حجز طابعين يحملان هذه المعطيات المزورة، ونسخ ضوئية لوثائق هوية في اسم الغير، تستعمل في تقديم الوصفات الطبية لدى الصيدليات.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.