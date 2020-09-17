مقتل شاب وفتاتين في إطلاق نار جنوب القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب وفتاتان في جريمة إطلاق نار وقعت ظهر اليوم، الخميس، في وادي النار جنوب مدينة القدس وشمال شرق مدينة بيت لحم. ولا تزال خلفية الجريمة غير واضحة، وسط تباين في التقارير الواردة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، قولهم إن أربعة أشخاص مجهولين، كانوا يستقلون سيارة غير قانونية، أوقفوا المركبة التي استقلها الضحايا وفتحوا النيران عليها، ما أدى إلى وفاة شاب وفتاتين.

وأكدت الشرطة الفلسطينية في بيان مقتضب "مقتل 3 مواطنين بإطلاق نار على مركبتهم في منطقة واد النار شمال شرق بيت لحم والشرطة تباشر البحث والتحري والتحقيق".

وذكر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن قسم عمليات شرطة محافظة بيت لحم تلقى عصر اليوم الخميس إشارة حول قيام أشخاص مجهولين بإطلاق النار على مركبه أثناء سفرها من مدينة بيت لحم إلى منطقة الشمال عبر شارع وادي النار.

وأوضح أن الجريمة وقعت على بعد أمتار من حاجز "الكونتينر" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأكد ارزيقات أن الشرطة والنيابة تحركتا إلى المكان وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات القضية، ولفت إلى أنه تم نقل جثامين القتلى إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.