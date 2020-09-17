صحيفة: كانت للإمارات مبادرات بارزة في الاهتمام بالطواقم الطبية

الخميس 17 سبتمبر 2020

قالت صحيفة إماراتية، منذ اليوم الأول لجائحة فيروس " كوفيد - 19 " كانت للإمارات مبادرات بارزة في الاهتمام بالطواقم الطبية، وأطلقت على العاملين في القطاع الصحي اسم «خط الدفاع الأول»؛ لأهميتهم في حماية المجتمع من الفيروس التاجي المستجد.



وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس تأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإطلاق مبادرة "حياكم" بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومكتب "فخر الوطن"، في سياق حرص دولتنا وقيادتنا الرشيدة على الاهتمام وتكريم خط الدفاع الأول، إذ إن المبادرة تمثّل برنامجاً للمنح الدراسية في مدارس الدولة، يقدّم إلى أبناء العاملين في خط الدفاع الأول في القطاع الصحي في جميع أنحاء الدولة.

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وأشارت إلى أن المبادرة ترجمة فعلية لمسيرة الخير والعطاء الممتدة على أرض الإمارات، وتجسيد لقيم التكافل والعطاء، وصورة مشرقة ترسمها القيادة الرشيدة باستمرار، لإبراز الوجه الحضاري والإنساني للدولة، وتعزيز أواصر التعاضد والتكاتف بين أبناء الوطن، والمقيمين على أرض الإمارات.

وأكدت أن اهتمام دولتنا وقيادتها ودعمها القوي لخط الدفاع الأول، وقيامها على برامج ومبادرات كثيرة لتكريمهم، ورد الجميل لهم، جهد مقدّر، وشكر مستحقّ، فتوجيهات قيادتنا، وتضحيات هؤلاء الجنود المجهولين ودورهم في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، أفضت إلى نتائج مهمة لمسناها جميعاً، على صعيد محاربة المرض.

وأوضحت في ختام افتتاحيتها أن هذه المبادرات بمثابة مزيد من الدعم والمساندة لمن يضحّون من أجل الوطن ويسهرون على حمايته وراحته، فحق علينا أن نرفع رؤوسنا عالياً ونفخر بدولتنا وقيادتنا وكل فرد في وطننا الغالي، لما يقدمونه من أجل تجاوز الصعاب ورفعة هذا الوطن