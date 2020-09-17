شكرا لقرائتكم خبر عن أساور رصد «كورونا» للقادمين إلى مطار أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية أنه سيتعين على المسافرين القادمين إلى مطار أبوظبي وضع جهاز تتبع أثناء خضوعهم لحجر منزلي إلزامي يستمر 14 يوما كإجراء لمواجهة انتشار مرض كوفيد-19.

وارتفعت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الإمارات هذا الشهر إلى أعلى معدلاتها منذ بدء الجائحة، وهو ما يلقي مسؤولون باللوم فيه على من لا يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وبحسب آخر تحديث من الشركة المملوكة للدولة، سيزود القادمون إلى مطار أبوظبي "بسوار معصم معتمد طبيا طوال" مدة "العزل الذاتي في المنزل".