شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. اللقاح الثاني يجتاز التجارب السريرية الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أكد مركز الأبحاث الحكومي الروسي "فيكتور" اكتمال المرحلة الأولى من التجارب السريرية على اللقاح الروسي الثاني ضد كورونا ، وتأكيد سلامته الكاملة. وقال المتحدث باسم المركز إن اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا "يقدم مناعة لا تستمر مدى الحياة". ونوه المتحدث إلى مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف متطوع في التجارب التي ستتم داخل المركز، ضمن عمليات التأكد من كفاءة عمل اللقاح.

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