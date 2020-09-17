شكرا لقرائتكم خبر عن عملية تمت عبر 10 دول.. شرطة دبي تُسقط زعيم عصابة «bello» والان نبدء بالتفاصيل

القت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على دينيس ماتوشي، أحد زعماء عصابة كومبانيا بيلو " Kompania bello" الإجرامية المُنظمة العابرة للحدود، والضالعة في جرائم اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ عمليات تهريب بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، وصلت قيمتها إلى 350 مليون يورو ( 1 مليار و523 مليون درهم).

وسقط زعيم العصابة المطلوب لدى السلطات الإيطالية بتهمة " التواطؤ الإجرامي وتزعم عصابة اتجار بالمواد المخدرة على مستوىٍ دولي"، في عملية دولية مشتركة ومتزامنة مع 10 دول حملت اسم عملية لوس بلانكوس (los blancos)، وساهمت في الإطاحة بـ 20 مطلوباً من زعماء العصابة أول أمس الثلاثاء في ساعة صفر واحدة، وذلك بعد صدور النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لضبط كافة زعماء العصابة ومنهم زعيم العصابة المتواجد في دبي، ألباني الجنسية.