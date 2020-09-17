حملة واسعة لنصب كاميرات مراقبة في أماكن عدة منها المنازل

افاد مصدر امني، الخميس، بأن قيادة عمليات بغداد وجهت بحملة واسعة لنصب كاميرات مراقبة في أماكن عدة منها المنازل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الحملة ستلزم اصحاب المنازل بنصب كاميرات تغطي مسافة لا تقل عن (٢٥٠) مترا". واضاف المصدر ان "الحملة ستستهدف نصب كاميرات في بالكونات المكاتب والشركات وفي طوابق البنايات العالية تغطي مسافة لاتقل عن (٥٠٠) متر"، مشيراً الى أن الحملة تتضمن ايضا "نصب كاميرات على سياجات كراجات وقوف العجلات تغطي مسافة لاتقل عن (٥٠٠) متر، وكذلك نصب كاميرات على جدران الملاعب الخماسية تغطي مسافة لاتقل عن (٥٠٠) متر ومن جميع الجهات".



وتابع المصد ان "توجيه نصب الكاميرات سيشمل المؤسسات الحكومية والمدارس ومحطات الوقود والكهرباء ومولدات الكهرباء الاهلية". وتابع المصد ان "توجيه نصب الكاميرات سيشمل المؤسسات الحكومية والمدارس ومحطات الوقود والكهرباء ومولدات الكهرباء الاهلية".

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