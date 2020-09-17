بايرن ميونخ يعلن رحيل الكانتارا الى ليفربول

2020-09-17 | 15:01
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أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، رحيل تياجو ألكانتارا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي.
وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية أن ليفربول توصل أخيرًا إلى اتفاق مع بايرن ميونخ لضم الدولي الإسباني، مقابل 30 مليون يورو".
وقال رومينيجه، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع ليفربول، تياجو يغادرنا بالفعل".
وبسؤاله عن تصريحات حسن صالح حميديتش، وأولي هونيس، حول تجديد عقد دافيد ألابا، أجاب: "يجب أن يتحلى الجميع بالهدوء طالما أن المفاوضات جارية".
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