ريانا تناطح الملكة إليزابيث على "لؤلؤة" الكاريبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع إعلان دولة باربادوس عن خططها للخروج من التاج الملكي البريطاني بحلول نهاية العام المقبل، دعا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المطربة البربادوسية ريانا لتحل محل المكلة إليزابيث الثانية على عرش الجزيرة.



وأعلنت دولة بارابدوس الصغيرة في البحر الكاريبي، الأربعاء، تخليها عن تبعيتها للتاج البريطاني لتصبح جمهورية مستقلة بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل

وقالت حكومة الجزيرة الكاريبية، إن "الوقت قد حان لترك ماضينا الاستعماري وراءنا بالكامل''، ويشمل ذلك إزاحة الملكة من رئاسة الدولة والتحول إلى جمهورية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

رداً على ذلك، دعا المئات من مستخدمي "تويتر" للإعلان أن ريانا، التي ولدت في سانت مايكل، ونشأت في بريدجتاون، ينبغي أن تصبح ملكة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية.

وكتب إحدى المعجبين على "تويتر": "أنا أعلنها الآن. ريانا لملكة باربادوس!"، وشارك صورة لنجمة الغناء تضع تاجًا على رأسها.

معجب آخر كتب: "استبدلوها بريانا أيها الجبناء!"، ورد آخر: "هل يمكنهم استبدالها بصاحبة سعادة ريانا؟".

وعلق أحد المعجبين قائلاً: "الجميع يؤيدون ملكة باربادوس الحقيقية، ريانا"، بينما اتفق الكثيرون على أنه عندما يتعلق الأمر بالملكات، فإن ريانا هي الوحيدة التي تحتاجها الأمة.

وقال أكاديمي في جامعة ويست إنديز"، التي تقع في الجزيرة: "'على أي حال. باربادوس لديها بالفعل ملكة واسمها ريانا".

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وريانا، واسمها الحقيقي روبين ريهانا فينتي، كانت مراهقة تعيش في بريدجتاون، عاصمة بربادوس، عندما اكتشفها منتج أسطوانات أمريكي وأطلقها إلى الشهرة العالمية.

وعلى الرغم من أن ريانا ليست ملكة من الناحية الفنية، لكنها بلا منازع أشهر سكان الجزيرة، وقد تم تكريمها على هذا النحو.

وفي عام 2018، عينت المطربة "سفيرة فوق العادة ومفوضة" لبربادوس، وهو دور يتضمن تعزيز التعليم والسياحة والاستثمار.

وستفقد الملكة إليزابيث الثانية بذلك سيادتها على واحدة من آخر ممالك الكومونولث، التي كانت مستعمرات بريطانية سابقة ثم أصبحت مستقلة.

وردا على سؤال في لندن في هذا الشأن، قال الناطق باسم قصر بكنغهام إن "القرار يعود إلى سلطات باربادوس وسكانها".

وباربادوس تعتبر لؤلؤة السياحة في جزر الإنتيل، ووجهة للمجتمع الأنجلو ساكسوني الراقي خصوصا.

وتبلغ مساحة بارادوس 430 كيلومترا مربعا وتضم 287 ألف نسمة في 2019 حسب أرقام البنك الدولي.

وتبعد باربادوس حوالي 168 كم إلى الشرق من جزر سانت فنسينت والجرينادينز، ومسافة 400 كليو متر إلى الشمال الشرقي من ترينيداد وتوباغو. تقع بربادوس خارج حزام الأعاصير الرئيسي في المحيط الأطلسي.