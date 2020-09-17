مقتل عسكري في انفجار لغم أرضي بمقديشو

قُتل عسكري وأصيب اثنان بجروح، الخميس، جراء انفجار لغم أرضي بالضاحية الجنوبية للعاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن التفجير ناجم عن لغم مزروع على جانب شارع رئيسي قرب مركز طبي في منطقة عيلشا، وانفجر أثناء مرور مركبة عسكرية.

ووفق الشهود، وصلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وطوقته قبل أن تباشر عمليات البحث.



ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، كما لم تعلق السلطات الرسمية بعد، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية التي تقوم بتنفيذ هذا النوع من الهجمات الإرهابية .