الخليج 365 - أيانلي عبدي – مقديشوالخميس 2020/9/17 04:42 م بتوقيت أبوظبي
قُتل عسكري وأصيب اثنان بجروح، الخميس، جراء انفجار لغم أرضي بالضاحية الجنوبية للعاصمة الصومالية مقديشو.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن التفجير ناجم عن لغم مزروع على جانب شارع رئيسي قرب مركز طبي في منطقة عيلشا، وانفجر أثناء مرور مركبة عسكرية.
ووفق الشهود، وصلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وطوقته قبل أن تباشر عمليات البحث.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، كما لم تعلق السلطات الرسمية بعد، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية التي تقوم بتنفيذ هذا النوع من الهجمات الإرهابية .
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عسكري في انفجار لغم أرضي بمقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.