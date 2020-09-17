إسلام آباد تهدي منصور بن زايد "هلال باكستان"

الخليج 365الخميس 2020/9/17 04:01 م بتوقيت أبوظبي
منحت باكستان، الخميس، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، وسام "هلال باكستان"، تقديرا وعرفانا لجهوده في دعم ومساعدة إسلام آباد.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية فإن رئيس باكستان عارف علوي منح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسام "هلال باكستان"، تقديرا وعرفانا لجهوده الكبيرة في دعم ومساعدة البلاد في جميع المجالات الإنسانية والتنموية، وتعزيز العلاقات الثنائية، وروابط الصداقة والعمل المشترك بين البلدين.
وتسلّم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الوسام من غلام دستغير، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الإمارات في قصر الوطن.
ويعد "هلال باكستان" ثاني أرفع وسام مدني لجمهورية باكستان، حيث يُمنح سنويا بمناسبة عيد الاستقلال الباكستاني (14 أغسطس/آب)، لكبار الشخصيات تقديرا لجهودهم المميزة ومبادراتهم الرائدة.
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