طالب أردني يشعل النار في نفسه والشرطة تستدعي رئيس الجامعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقدم طالب أردني على محاولة الانتحار بإشعال النار بنفسه داخل حرم إحدى الجامعات يوم أمس، لأسباب ما تزال مجهولة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة البادية الوسطى حول إسعاف طالب من داخل إحدى الجامعات الخاصة بعد أن أقدم على إشعال النار بنفسه داخل الجامعة وما زال قيد العلاج الآن.

وأضاف الناطق الإعلامي إنه فور ورود البلاغ فتح تحقيق في الحادثة وجرى استدعاء رئيس الجامعة وكل من تواجد اثناء وقوعها للاستماع لشهاداتهم وأقوالهم والوقوف على كافة ملابسات الحادثة واحالة كافة الاوراق التحقيقية للجهات القضائية المختصة.