شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يتراجع في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 539 إصابة جديدة بكورونا.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت أنه تم تسجيل 1203 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة.

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