إسلام آباد تهدي منصور بن زايد "هلال باكستان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

منحت باكستان، الخميس، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، وسام "هلال باكستان"، تقديرا وعرفانا لجهوده في دعم ومساعدة إسلام آباد.



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ووفق وكالة الأنباء الإماراتية فإن رئيس باكستان عارف علوي منح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسام "هلال باكستان"، تقديرا وعرفانا لجهوده الكبيرة في دعم ومساعدة البلاد في جميع المجالات الإنسانية والتنموية، وتعزيز العلاقات الثنائية، وروابط الصداقة والعمل المشترك بين البلدين.

وتسلّم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الوسام من غلام دستغير، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الإمارات في قصر الوطن.

ويعد "هلال باكستان" ثاني أرفع وسام مدني لجمهورية باكستان، حيث يُمنح سنويا بمناسبة عيد الاستقلال الباكستاني (14 أغسطس/آب)، لكبار الشخصيات تقديرا لجهودهم المميزة ومبادراتهم الرائدة.