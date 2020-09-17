الحكومة الروسية ستواصل دعم العاطلين عن العمل في 2021

أكد وزير المالية الروسي، أنطوان سيلوانوف، أن الحكومة الروسية ستواصل دعم العاطلين عن العمل في البلاد العام المقبل، وستوفر موارد إضافية لذلك.
وقال الوزير الروسي، خلال مقابلة مع "روسيا 24" اليوم الخميس: "بالفعل لقد تم رفع إعانات البطالة هذا
ولدعم المواطنين الروس الذين فقدوا عملهمبسبب أزمة وباء كورونا، رفعت الحكومة الروسية الحد الأقصى لإعانة البطالة إلى مستوى الحد الأدنى للأجور (12130 روبلا).
ووفقا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فإن معدل البطالة في روسيا بنهاية العام الجاري سيكون عند 5.7%، وفي العام 2021 عند 5.2%، وفي العام 2022 عند 4.7%، وفي العام 2023 عند 4.6%.
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