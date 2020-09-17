الحكومة الروسية ستواصل دعم العاطلين عن العمل في 2021

أكد وزير المالية الروسي، أنطوان سيلوانوف، أن الحكومة الروسية ستواصل دعم العاطلين عن العمل في البلاد العام المقبل، وستوفر موارد إضافية لذلك.

وقال الوزير الروسي، خلال مقابلة مع "روسيا 24" اليوم الخميس: "بالفعل لقد تم رفع إعانات البطالة هذا

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العام، تم تخصيص أكثر من 100 مليار روبل لتنفيذ هذا الهدف، والعام المقبل سنخصص موارد إضافية لمساعدة الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في وضع صعب".

ولدعم المواطنين الروس الذين فقدوا عملهم

بسبب أزمة وباء كورونا ، رفعت الحكومة الروسية الحد الأقصى لإعانة البطالة إلى مستوى الحد الأدنى للأجور (12130 روبلا).

ووفقا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فإن معدل البطالة في روسيا بنهاية العام الجاري سيكون عند 5.7%، وفي العام 2021 عند 5.2%، وفي العام 2022 عند 4.7%، وفي العام 2023 عند 4.6%.