تفاصيل إيداع مليار و697 مليون ريال راتب الضمان الإجتماعي قبل موعده

بحث الملايين من السعوديين على راتب الضمان عقب إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن إيداعها مبالغ معاشات الضمان الإجتماعي لشهر "صفر" في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي بلغت مليار و697 مليون ريال سعودي.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تفاصيل المعاشات والمبالغ التي تم إيداعها، وأوضح وكيل الوزارة إبراهيم بن يوسف المبارك أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حساباالحسابات والتي شملت على المعاش

الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء منمبينا أنه تم إيداع 1.402.323.125 ريال معاشات الضمانية بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.397.968 ريال، و 102.733.386 ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

يذكر أنه تم تقديم موعد إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي بسبب موافقة موعد الصرف الأول في الشهر الهجري مع يوم الجمعة وهو يوم عطلة الأسبوع.

وطالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الأسبوع الأول من سبتمبر في بيان لها عبر حسابها في "تويتر"، من جميع المستفيدين بالضمان الإٌجتماعي أن يسارعوا بتحديث بياناتهم لدى الوزارة، كما يمكنهم أن يستعلموا على قيمة الدعم الحاصل عليه عبر زيارة موقع الوازرة بالضغط هنا.

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خطوات تحديث الضمان الاجتماعي

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار الملف الشخصي وتسجيل الدخول.

الضغط على تحديث البيانات.

راجع البيانات وفق المستجدات والتأكد من البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.