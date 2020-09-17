مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال

اقتحم 124 مستوطنا اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا Advertisements باحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية. باحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قررت أمس الأربعاء، عدم إغلاق المسجد الأقصى المبارك، بعدما تبين أن سلطات الاحتلال ستسمح للمستوطنين باقتحام المسجد خلال فترة الإغلاق التي كانت مقررة للأسابيع الثلاثة المقبلة، لمواجهة وباء كورونا.

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