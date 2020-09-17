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السودان يقرر عودة النشاط الرياضي وفقاً للإرشادات الصحية وبدون جمهور

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قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، السماح بعودة النشاط الرياضى، بدون جمهور، في مختلف الأنشطة ، شرط تطبيق البروتوكول الصحى الذى وضعته وزارة الصحة، للحد من انتشار ، وأكدت اللجنة ، في بيان لها

اليوم الخميس، على أن مخالفة بروتوكول وزارة الصحة يعتبر تجاوزا للقانون، داعية جميع الجهات ذات الصلة إلى توفير ما يلزم لتطبيق البروتوكول الصحي.

 

وكانت مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم

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استؤنفت في السودان، مساء أمس، بإقامة 8 مباريات، بعد أن كانت السلطات قررت عودة النشاط الكروي، وفقا للإجراءات الصحية.

 

كما قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، السماح بفتح المنتزهات والحدائق العامة والمعارض والأندية، حتى العاشرة مساء، مع الالتزام التام بالبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة، للحد من انتشار الفيروس.

 

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