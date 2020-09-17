إعلان حظر التجول في شمال شرق بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:21 مساءً - أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الخميس، رسميا حظر التجول وإغلاق في شمال شرق إنجلترا بعد ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.

وفي إفادة برلمانية، قال الوزير إن “المعركة ضد فيروس كورونا لم تنته بعد”، فيما تمثل القيود المحلية “خط الدفاع الحيوي”.

وأخبر هانكوك أعضاء البرلمان أنه سيتم فرض قيود جديدة على نورثمبرلاند وتينيسايد الشمالية وتينيسايد الجنوبية ونيوكاسل أبون تاين وجيتسهيد وسندرلاند ومقاطعة دورهام.

وسيشمل ذلك عدم الاختلاط بين الأسر وحظر التجول في الساعة 10 مساءً في المطاعم وأماكن الترفيه.

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وفي الامس سادت، حالة من الفوضى في العديد من المراكز الطبية ببريطانيا، الأمر الذي جعل من المتعذر على الكثيرين إجراء فحوص فيروس كورونا، في وقت تعهدت الحكومة بإصلاح الأمر.

وفشلت المحاولات المتكررة لمراسلي “رويترز” من أجل الحصول على فرصة لفحص كورونا ، بينما تكدس المئات في صفوف بمركز للفحص في ساوثيندأون سي في جنوب إنجلترا منذ الخامسة صباحا. ويسلط الخطأ الجديد الضوء على نظام الفحص المتداعي في بريطانيا. وقال روبرت باكلاند وزير العدل لـ”بي بي سي” في وقت لاحق:” سنفعل كل ما يتطلبه الأمر لضمان امتلاكنا هذه القدرات. نعلم أين توجد نقاط الضغط وننشر مراكز تجريبية للفحص السريع”.

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