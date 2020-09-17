كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:21 مساءً - منذ ساعتين

تعاون استراتيجي بين بورصتي الألماس في إسرائيل ودبي

أعلنت بورصتا الألماس في إسرائيل ودبي، اليوم، إنهما وقعتا اتفاقاً استراتيجياً لتعزيز التعاون والحوار بين البورصتين.

وفي إطار الاتفاق، ستفتح بورصة الألماس في إسرائيل مكتباً تمثيلياً في دبي وسيفتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتباً في رمات جان لتعزيز التجارة بين البلدين والمساعدة في متطلبات الأعمال.