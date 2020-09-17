صحيفة عبرية: سلطنة عمان ستنضم لاتفاق السلام

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سلطنة عمان
قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية، إن الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق سلام مع إسرائيل ستكون سلطنة عمان، مع الإشارة إلى وجود اتصالات مع المغرب في هذا الإطار.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن المصادر السياسية ذاتها، التي رافقت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال رحلته إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام التاريخي مع الإمارات والبحرين، أكدت أن سلطنة عمان أرسلت مندوبا للمشاركة في مراسم التوقيع بالبيت الأبيض، كما أجرى وزير الخارجية غابي أشكنازي يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره في سلطنة عمان.
وأكدت المصادر أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تجريان في الفترة الحالية اتصالات مع المغرب، وأن هذه الاتصالات تشهد نقاشا حول إمكانية إعلان تطبيع العلاقات بينها وبين إسرائيل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الأول الثلاثاء، بالتزامن مع توقيع ”اتفاق إبراهيم“ بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ودولة إسرائيل، أن هناك 5 إلى 6 دول أخرى قد تنضم لاتفاق السلام.
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