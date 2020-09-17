إسرائيل تطلب من مواطنيها العودة
دعا وزير إسرائيلي، اليوم، اليهود المتدينين الذين كانوا يريدون دخول أوكرانيا عبر بيلاروس للمشاركة في احتفالات دينية عشية السنة العبرية الجديدة، للعودة إلى البلاد بعد فشل الجهود المبذولة للسماح لهم بالدخول بسبب فيروس كورونا.
وقال وزير التعليم العالي والمياه زئيف إلكين عبر “تويتر”: “أعلنت أوكرانيا أنها لن تسمح لأي من الوفود الصغيرة بالدخول عبر المعابر الحدودية”. وأضاف: “أدعو مواطنينا للعودة إلى إسرائيل والالتزام بتعليمات الحجر الصحي لدى وصولهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما منعتهم أوكرانيا من دخول أراضيها… إسرائيل تطلب من مواطنيها العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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